Отопление в Новосибирске в 2020 году: публикуем график подключения с полным списком улиц

В дома новосибирцев пустили тепло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 22 сентября, начали давать отопление в Новосибирске в 2020 году. В первый день тепло появилось в 604 домах города.

К теплоснабжению дома новосибирцев и социальные объекты подключат в пять этапов по два дня каждый. В СГК объяснили, что на полное подключение города к теплу уйдет около 10 дней.

До 29 сентября компания во всех домах Новосибирска будут теплые батареи. Список улиц и график подключения можно посмотреть здесь.

К отопительному сезону готовились все лето. Отметим, что предыдущий отопительный сезон стал самым коротким за последние 20 лет — 212 дней. Количество повреждений на теплосетях уменьшилось на 17%. По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, повреждений стало меньше благодаря тщательно проведенным испытаниям и ремонтам в прошлом году. Этим летом компания планировала заменить и отремонтировать свыше 31 километра магистральных и распределительных теплосетей.

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