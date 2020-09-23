Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 сентября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирус пока не покидает регион. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 23 сентября 2020 года. Коронавирус пока что не покидает регион, но за последние сутки выздоровело больше человек, чем заболело.

— В регионе зарегистрирован всего 12 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 743 ребенка. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 11 445 пациентов. Всего от болезни скончались 420 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

В отделениях интенсивной терапии находятся 36 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1 273 человека. Медицинские работники провели 490 268 тестов на коронавирус.

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