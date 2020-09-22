Велодорожки, детская площадка и скамейки: как при дефиците больших площадок создать новый пар

Затулинский дисперсный парк уже принимает горожан. Фото: мэрия Новосибирска.

Хорошая новость для жителей Кировского района: в Новосибирске завершился первый этап благоустройства Затулинского дисперсного парка. Теперь там есть велосипедные дорожки, игровые и спортивные зоны, сцена и необычные архитектурные композиции. По словам мэра Анатолия Локтя, реализация второго и третьего этапов проекта продолжится в 2021 году.

- Идея парка заключается в том, что при дефиците больших площадок под зеленые зоны мы объединяем небольшие участки в шаговой доступности, обустраиваем их, приспосабливаем для прогулок и отдыха местных жителей, создавая единую зеленую территорию. Опираясь на сложившиеся здесь традиции, пожелания горожан, архитекторы разработали проект, а подрядчики его реализовали, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Следующим этапом мы будем двигаться к улице Петухова. Эта улица изначально была заложена как аллея, нам остаётся сохранить эту концепцию, благоустроить территорию. Важно не просто сделать красиво – важно, чтобы это еще сохранилось на долгие годы. Это во многом зависит от самих кировчан».

Первый этап затронул территории Затулинского городка аттракционов и сквера «Союз кировчан». Были заменены покрытия на пешеходных зонах, обустроены велосипедные дорожки. В парке появились сцена и места для зрителей, установлены скамейки и урны, обновлено освещение, проведено видеонаблюдения, а также высажены деревья, кустарники и многолетние растения. До конца октября в парке будет обустроена детская площадка для детей разных возрастов, где будет предусмотрена зона для катания на скейтах и самокатах. Обошлись эти работы в 187 миллионов рублей консолидированного бюджета.

На втором этапе будут благоустроены сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территория вокруг кинотеатра «Рассвет». На третьем этапе приведут в порядок территорию перед городской клинической поликлиникой № 22.

Напомним, благоустройство Затулинского дисперсного парка проводится в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

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