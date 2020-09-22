В Новосибирске загорелось здание на территории завода «Электросигнал»: внутри — газовые баллоны

В Новосибирске горит здание с газовыми баллонами. Фото: «АСТ-54»

Во вторник, 22 сентября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар на территории завода «Электросигнал». Об этом рассказали очевидцы.

— Горит здание на территории завода. Оттуда вынесли несколько газовых баллонов, а потом обрушилась крыша, — рассказали новосибирцы в группе «АСТ-54».

Один из входов в здание обрушился. Фото: «АСТ-54»

В МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие

— На улице Добролюбова пожарные ликвидируют возгорание в чердачном помещении заброшенного 3-х этажного здания, которое подлежало под снос на территории предприятия. В ходе разведки пожарные обнаружили и вынесли из горящего здания два газовых и два кислородных баллона. По оперативным данным произошло обрушение одного из подъездов этого заброшенного здания. Предварительная площадь пожара 200 квадратных метров. Спасатели продолжают тушить пожар по повышенному рангу, — сообщили в ведомстве.

Известно, что информации о пострадавших не поступала.

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