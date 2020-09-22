Следователи возбудили уголовное дело на полицейских, которых обвиняют в избиении многодетного отца под Новосибирском

Полицейских обвинили в превышении полномочий. Фото: личный архив

В Новосибирской области возбудили уголовное дело на полицейских, которых обвиняют в избиении многодетного отца под Новосибирском. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

— По версии следствия, 19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изесс Венгеровского района полицейские применили насилие и оружие в отношении четырех местных жителей, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следователи уже опросили потерпевшие, очевидцы, должностные лица отдела полиции. Расследование уголовного дела продолжается.

В ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка.

— В случае подтверждения вины сотрудников полиции, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, прокомментировали инцидент в полиции.

Напомним, КП-Новосибирск мужчина рассказал, что его избили полицейские на глазах его детей. Сибиряк говорит, что так из него хотели выбить признание, где находится его дальний родственник.

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