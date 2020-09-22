Появилось видео задержания лидера «Церкви последнего завета» Виссариона и его адептов

Виссариона доставили в Новосибирск.

Основателя религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа и его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова на вертолете спецслужб несколько минут назад доставили в Новосибирск.

На кадрах, которые распространил Следственный комитет, видно, что Виссарион и его последователи ведут себя спокойно. Мужчины заходят в вертолет в наручниках, не оказывая сопротивления.

По версии следователей, в общине привлекали денежные средства последователей, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате чего поклонникам религии Виссариона причинен тяжкий вред здоровью.

- Задержанным планируют предъявить обвинения за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» двум и более лицам, а также за «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», - сообщил КП-Новосибирск в Следственном комитете.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. В ближайшее время этапированным задержанным будет избрана мера пресечения.

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