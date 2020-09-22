В Новосибирске открыли дисперсный парк: чем там можно заниматься

На Затулинке открыли дисперсный парк. Фото: правительство НСО

Во вторник, 22 сентября, в Кировском районе Новосибирска открыли Затулинский дисперсный парк.

Благоустройство Затулинского дисперсного парка велось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Интересно, что локации парка находятся друга от друга на определенном расстоянии, но они объединены одной идеей. Тут и места активного и тихого отдыха, детские, молодежные и выставочные площадки. Он объединит бульвар Петухова, улицы Зорге и Громова, сквер «Союз кировчан», «Затулинский городок аттракционов» и еще пять бульваров вдоль жилых кварталов. Такого парка в Новосибирске еще не было. Идея создать парк принадлежит жителям.

В парке можно просто гулять или заниматься спортом. Фото: правительство НСО

Парк открыл министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В 2020 году реализован первый этап работ — благоустроена территория, занятая парком культуры и отдыха «Бугринская роща» («Затулинский городок аттракционов» и сквер «Союз кировчан»). Здесь сделаны пешеходные дорожи, сцена, освещение, детские игровые и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы, высажены деревья, кустарники и многолетние растения.

Объем финансирования работ в 2020 году составил более 180 миллионов рублей — преимущественно это средства областного и федерального бюджета.

На последующих этапах (в 2021-2022 годах) планируется обустройство ряда общественных территорий: сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территория вокруг кинотеатра «Рассвет» и перехода к Городской клинической поликлинике № 22. Таким образом, Кировский район Новосибирска получит современную многофункциональную общественную территорию, которая будет объединять несколько ранее разрозненных участков.

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