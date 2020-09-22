«Прямо как в сказке!»: пятилетней девочке вернули игрушку, которую она забыла в маршрутке

Игрушка успела доехать до Новолугового. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой
Неожиданную развязку получила история плюшевого Стича, которого забыла в маршрутке 5-летняя девочка. Ее игрушечный инопланетянин нашелся — мама девочки рассказала, как это случилось.
— Мне написали две девушки, которые видели его в маршрутке. У одной из них муж работает на том маршруте, и он подсказал номер водителя, у которого в машине осталась игрушка. До этого помощь предложил Евгений Кочкин из районной администрации. Он созвонился с водителем и поехал в Новолуговое — забирать игрушку. Вечером привезет нам. Спасибо всем, кто помогал искать, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Бабанакова.
До этого новую игрушку вместо утерянной девочке отдала другая женщина.
— Теперь у нас будет два Стича, его разрешили оставить у нас — говорит Светлана.
Напомним, сибирячка написала в соцсетях о том, что ее дочка оставила игрушку в машине. На пост откликнулись несколько человек.
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