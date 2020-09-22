Товары маркетплейса goods.ru теперь можно заказать через приложение «Почты России»

Фото предоставлено АО «Почта России»

Товарная витрина должна стать важной частью цифровой экосистемы «Почты России».

На каждой из платформ - iOS и Android - запустили бета-тестирование не более чем для 15% пользователей мобильного приложения. Витрина обладает полным функционалом товарного маркетплейса, несмотря на тестовый режим. Доставляет оформленные заказы «Почта России». Получить их можно в почтовых отделениях или с помощью курьерской доставки.

Маркетплейс goods.ru наполняет товарную витрину и выступает партнером «Почты России». Именно его ассортимент - 2 миллиона товаров - предлагается пользователям приложения. А «Почта России» хранит, комплектует, упаковывает товары и доставляет курьером или до почтового отделения. О партнерстве «Почты России» и goods.ru по модели white label объявлялось в 2019 году.

В начале этого года стартовал пилот проекта, охвативший лишь часть аудитории. После тестирования работоспособности сервиса «Почтой России» и goods.ru всей аудитории будет предоставлен доступ к приложению в течение месяца. Количество пользователей будут постепенно увеличивать, что позволит контролировать нагрузку на приложение, проверять и улучшать его работоспособность при разных условиях. Также партнеры займутся совершенствованием функционала витрины, учитывая опыт взаимодействия с клиентом.

Приложение «Почты России» стремительно набирает популярность. С начала года возросло и количество активных пользователей. Сейчас каждую неделю приложением пользуются около 3,6 миллиона человек. В 10 раз возросло и количество посылок, оформленных пользователями в приложении. В скором времени пользоваться витриной в разделе «Товары» смогут все. Для этого пользователям iOS необходимо будет обновить версию мобильного приложения, а пользователи Android получат доступ к разделу автоматически. Нажав на кнопку «Товары», можно будет сделать заказ, оператором которого выступает маркетплейс goods.ru, обеспечивая в том числе клиентскую поддержку.