В центре Новосибирска запретили достраивать многоэтажку

Участок земли на улице Мичурина больше не будет осваиваться. Фото: «Новая Сибирь»

На небольшом участке земли на улице Мичурина не будут достраивать многоэтажку. Изначально там застройщик возводил новый 8-этажный дом, но в 2020 году мэрия запретила им продолжать стройку.

— Компания начала строить дом в 2012 году, через год она зарегистрировала недостроенный объект в Росреестре и приостановила работы. В 2020 году обратилась в мэрию Новосибирска за новым разрешением на строительство, но там им отказали, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Муниципалитет объяснил, что теперь высотку можно строить на площади раза в 3 больше, а парковки надо обустроить как минимум в 10 метрах от окон. Застройщик попытался оспорить отказ в Арбитражном областном суде, но там встали на сторону мэрии.

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