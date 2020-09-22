Алтайскому депутату, которого обвиняют во взяточничестве, продлили арест в новосибирском СИЗО

Депутат Законодательного собрания Алтайского края Всеволод Кондратьев обвиняется в даче взятки. Фото: akzs.ru

В Новосибирске продлили арест депутату Заксобрания Алтайского края Всеволоду Кондратьеву. Об этом сообщили в Советском районном суде.

— 21 сентября 2020 года, суд продлил срок содержания под стражей Кондратьева В. до 23 ноября. Согласно закону, за дачу взятки в особо крупном размере максимальное наказание — лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом в 70 раз превышающем взятку и лишение права занимать определенные должности до 10 лет, — сообщатся на сайте суда.

Напомним, депутата задержали в конце июля. Его обвинили в даче взятки крупному должностному лицу через посредника. Всеволод Кондратьев родился в Барнауле, в 2016 году был избран депутатом Законодательного Собрания Алтайского Края VII созыва по одномандатному избирательному округу №7.

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