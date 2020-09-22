«Дочка плачет»: сибиряки весь вечер искали игрушку 5-летней девочки, которую она забыла в маршрутке

Девочка выиграла игрушку в автомате. Фото: предоставлено Светланой Бабанаковой.

У 5-летней дочки Светланы Бабанаковой, работающей в МАСС, недавно пропала игрушка — плюшевый Стич из мультика. Она оставила его в маршрутке. Потеря стала для девочки настоящим горем — она плакала два дня подряд. Мама так хотела утешить дочку, что написала пост в соцсетях: «Верните игрушку». И по счастливой случайности это удалось.

— У дочки есть психологическое заболевание — эмоциональная лабильность. Она плакала не из-за материальной потери, а из-за того, что Стичу холодно и страшно одному, не с кем будет спать, — рассказала Светлана КП-Новосибирск.

На пост откликнулись трое неравнодушных сибирячек. У них были похожие игрушки, но женщина не могла их взять: уж очень они отличались, дочка бы сразу поняла, что ее любимца подменили. Но у одной сибирячки нашлась игрушка один в один.

— Я дочке объясню, что Стич был дома у других людей, ему там было хорошо и тепло. А теперь он вернется, его обещали сегодня привезти. Я очень благодарна этой доброй женщине, — говорит Светлана.

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