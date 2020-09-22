«Вонь в подъезде невыносимая»: в многоэтажке Новосибирска три недели лежал труп мужчины

ЧП произошло в доме Первомайского района. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В доме № 22/5 на улице Твардовского в одной из квартир на 15-м этаже нашли труп мужчины. По рассказам местных жителей, сильная вонь до сих пор стоит в подъезде, хотя тело вынесли еще на прошлой неделе.

— Подруга рассказала, что вроде бы это труп мужчины, лежал там почти три недели. Насколько я поняла, нашли его еще 17 сентября, в четверг. Потому что в пятницу утром был ужасный запах на 7 этаже, девочки в лифте обмолвились, что что-то возили в грузовом лифте. В субботу уже в подъезд было невозможно выйти. Тогда я узнала о произошедшем от другой женщины с 6 этажа. Она сказала, что из той квартиры выносили мебель, ее пропитал запах. Он стоит до сих пор, пришлось даже маску обливать духами, чтоб хоть как-то перебить. Главное, чтобы провели дезинфекцию, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Ермолич.

В ГУ МВД по области и следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. КП-Новосибирск направил запрос, чтобы уточнить, из-за чего умер мужчина.

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