Сибиряк ударил любимую по лицу, а утром обнаружил, что она мертва

Мужчина избил сожительницу, к утру она умерла. Фото: архив КП

В поселке Сарыбалык Новосибирской области в доме №19 на улице Школьная обнаружили 37-летнюю мертвую женщину. Это произошло 18 сентября. На ее лице, голове и теле были синяки.

— В качестве подозреваемого задержали сожителя женщины. Пока проводили проверку, мужчина сам пришел с повинной. Она рассказала, что вечером 16 сентября избил сожительницу. Утром он обнаружил, что она скончалась, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Расследование продолжается.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала про 30-лентюю женщину, на теле которой также были обнаружены синяки и ссадины. Позже выяснилось, что перед смертью ее никто не бил. Она умерла после курения: упала в дверном проеме, ее сердце остановилось. Это произошло в Купино. Травмы получила при падении. Муж вызвал «скорую», но когда машина прибыла, женщина уже скончалась.

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