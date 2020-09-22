Погода в Новосибирске на 22 сентября 2020 года: достаем зонтики

В Новосибирск вернутся холода и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 22 сентября 2020 года снова станет прохладной, вернется дождь.

— Днем температура пойдет на похолодание, снизится до +14 — +16 градусов. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь будет дуть юго-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области похолодает до +8 — +13 градусов, ночью местами будет +1 — +6 градусов. Будет переменная облачность, днем местами небольшие дожди и грозы. Ожидается южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15.

«Яндекс"днем воздух в Новосибирске опустится до +14, а ночью столбик термометра покажет всего +7 градусов. Днем и вечером пройдет небольшой дождь.

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