Стало известно, почему новосибирцу в центре города обстреляли автомобиль

Хулигана, обстрелявшего машину в центре города поймали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В полиции выяснили, по какой причине новосибирцу обстреляли автомобиль, припаркованный у дома №20 на улице Ленина в Центральном районе города. Инцидент произошел 17 сентября. Владелец машины обратился в полицию.
— Около 18.50 у дома по улице Ленина в Новосибирске произошел конфликт между несколькими мужчинами. Один из них начал стрелять из травматического оружия, в результате чего повредил стоящий на проезжей части автомобиль «Субару Форестер», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.
На этот раз на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.
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