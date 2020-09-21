Стало известно, почему новосибирцу в центре города обстреляли автомобиль

Хулигана, обстрелявшего машину в центре города поймали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции выяснили, по какой причине новосибирцу обстреляли автомобиль, припаркованный у дома №20 на улице Ленина в Центральном районе города. Инцидент произошел 17 сентября. Владелец машины обратился в полицию.

— Около 18.50 у дома по улице Ленина в Новосибирске произошел конфликт между несколькими мужчинами. Один из них начал стрелять из травматического оружия, в результате чего повредил стоящий на проезжей части автомобиль «Субару Форестер», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину задержали. Известно, что ранее он уже был судим за причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью.

На этот раз на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

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