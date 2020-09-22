Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 сентября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

За последние сутки выздоровело почти в два раза меньше, чем заболело коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона. За последний день, к сожалению, выздоровело меньше человек, чем заболело.

— В регионе зарегистрирован всего 12 526 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 740 детей. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 11 367 пациента. Всего от болезни скончались 417 пациентов. За последние в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 436 пациентов, — сообщил оперштаб Новосибирской области.

В отделениях интенсивной терапии находятся 45 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 12 пациентов. Под медицинским наблюдением в регионе находится 1 116 человек. Медицинские работники провели 486 827 тестов на коронавирус.

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