Заксобрание 2020: сплав молодости и опыта

Совещание депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва прошло 21 сентября. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

На первое в созыве совещание собрались депутаты регионального парламента, избранные на выборах, состоявшихся 11-13 сентября.

- Я рад приветствовать вас сегодня в этом зале, на совещании вновь избранных депутатов Законодательного Собрания, - обратился к собравшимся Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – Рад приветствовать своих коллег, вновь получивших поддержку своих избирателей, а значит и получивших соответствующую оценку своей работы в шестом созыве. И рад приветствовать наших коллег, которые впервые избраны депутатами Законодательного Собрания. Таких в нашем новом созыве 29 человек. Это хорошее обновление. Причем произошло оно и за счет новых партийных объединений, и за счет существенных изменений в персональном составе депутатских объединений, работавших в прежнем созыве.

Спикер регионального парламента отметил, что в новом созыве сохранен баланс молодости и опыта. Во вновь избранном депутатском корпусе до 35 лет – 7 человек, с 35 до 60 лет – 43, старше 60 – 26 человек.

- В целом говоря о выборах в новый, седьмой созыв, мы говорим о том, что они проходили под знаком понимания ответственности депутатов перед людьми, роста влияния Законодательного Собрания в социально-экономическом развитии региона, укрепления доверия к депутату на территории», - подчеркнул спикер регионального парламента, поблагодарив избранных депутатов «за уважительно и ответственно проведенные кампании».

Это заявление спикера подтвердила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо, озвучившая итоги избирательной кампании. Она обратила внимание на наиболее яркий итог избирательной кампании 2020 – увеличение числа партий преодолевших 5-процентный барьер. Это «Единая Россия» (38,15% голосов) - 18 мандатов, КПРФ (16,7%) – 7 мандатов, ЛДПР (13,6%) – 6 мандатов, «Новые люди» (7,92%) – 3 мандата, «Справедливая Россия» (6,12%) – 2 мандата, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,69%) – 2 мандата. В числе 38 прошедших в областной парламент одномандатников — 27 представителей «Единой России», 6 — КПРФ, 2 — партии «Родина» и трое самовыдвиженцев.

Вновь избранные депутаты Законодательного Собрания приняли решение о сроке проведения первой сессии регионального парламента. Она запланирована на 25 сентября.