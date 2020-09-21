«Попросил знакомого довезти его»: новосибирец отправился на рыбалку и исчез

Рыбак пропал под Новосибирском. Фото: «Лиза Алерт»

В районе села Скала Колыванского района исчез 59-летний Сергей Кочкарев. Мужчина отправился на рыбалку 19 сентября, но уже двое суток о нем ничего неизвестно. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Он уехал из дома со знакомым, попросил его довезти до места рыбалки, где постоянно бывает. Мужчину довезли, рыбалку он любит, в этом месте часто бывает, поэтому когда он не вернулся домой, родные в первую очередь проверили это место, но там его не было. Они написали заявление в полицию. Есть предположение, что мужчина мог с кем-то уехать: там много рыбаков, кроме того место популярно среди дачников, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы русые с сединой, есть боковые залысины.

На рыбалку он поехал в камуфляжном костюме и кирзовых сапогах.

Мужчина носит усы, а еще мог быть в очках.

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