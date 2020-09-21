Новосибирцы взяли победу на фестивале фейерверков в Москве

Новосибирская компания «Большой Праздник – Сибирь» заняла 1 место среди сильнейших пиротехнических команд России. Фото предоставлено компанией «Большой праздник – Сибирь».

Участниками шоу стали лучшие российские пиротехнические команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Они представили свои программы. Из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. Зрители могли смотреть трансляцию на популярных стриминговых сервисах.

В конкурентной борьбе новосибирская компания «Большой праздник - Сибирь» заняла первое место среди сильнейших пиротехнических команд России: центр фейерверков «ХАН» (Калининград), «Большой праздник» (Москва), «Пиротехнические дворы Петергофа» (Санкт-Петербург), студия «Пироэффект» (Хабаровск), шоу-центр «Пироком» (Черкесск-Ставрополь).

Пиротехники компании «Большой праздник - Сибирь» идут в ногу со временем, используют современное оборудование и пиротехнические изделия высокого качества, постоянно совершенствуют профессиональные навыки, это позволяет им держать лидирующие позиции.

В год памяти и славы российские пиротехники посвятили свои выступления 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С помощью фейерверков было показано многообразие культур регионов России, каждый из которых внёс свой неоценимый вклад в нашу общую победу.

Новосибирцы создали фейерверк из сибирских орнаментов, изображающий историю зарождения цивилизации нашего региона.