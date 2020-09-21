«На лице — рваные раны»: в Новосибирске велосипедист попал под колеса «ГАЗели»

Грузовик сбил велосипедиста и скрылся. Фото: ГИБДД Новосибирска

В понедельник, 21 сентября, в Новосибирске произошло ДТП у дома №1Б по улице Хилокская. Там «ГАЗель» сбил велосипедиста. Мужчина ехал по проезжей части. Он остался жив, но получил серьезные раны. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Мужчина 1982 года рождения с сотрясением головного мозга, рваными ранами лица и ушибами всего тела доставлен в больницу. Грузовик с места ДТП скрылся, — сообщили в ведомстве.

Известен номер «ГАЗели», которая наехала на новосибирца: 399. Инспекторы разыскивают водителя. Если вам что-либо известно о нем, просьба сообщить по телефонам: 232 23-51 или 232 2321.

Водителю грузовика грозит лишение прав либо административный арест до 15 суток.

Напомним, 25 августа на Гусинобродском шоссе Новосибирска сбили 22-летнего работника дорожной службы, который находился на проезжей части. Парень жив, его госпитализировали в больницу с травмой ноги. А машина скрылась с места аварии.

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