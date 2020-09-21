Рыбак утонул на глазах своего друга на озере под Новосибирском

Трагедия произошла на озере. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагедией закончилась рыбалка на озере Разбойном в Баганском районе Новосибирской области, куда 1 сентября отправились два друга. Моторная лодка, на которой они находились, перевернулась. Хозяин судна смог добраться до берега, а его напарник ушел под воду.

— Лодка, принадлежащая одному из рыбаков, не было зарегистрирована в установленном порядке. Кроме того, у мужчины не было прав на управление этим судном, и на борту не имелось никаких спасательных средств, — прокомментировал прокурор Баганского района Илья Черкас. — После проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследованием данного преступления занимается Следственный комитет.

Выживший 60-летний рыбак пытается помогать семье погибшего друга: помог финансово семье погибшего в организации похорон и надеется, что родственники смогут его когда-нибудь простить.

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