Спасатели нашли тело сибирячки, которая утонула в Катуни

Перед смертью женщина попросила снять на видео, как она плывет по реке. Фото: стоп-кадр.

На берегу реки Катунь нашли труп жительницы Новосибирска, которая в начале сентября утонула, прыгнув в воду ради видео. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Республике Алтай.

— 20 сентября на берегу реки Катунь в поселке Известковый Майминского района поисково-спасательной группой управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай было обнаружено тело женщины в оранжевом купальнике. По внешним признакам она похожа на утонувшую туристку. Процедура опознания еще не проведена, но, вероятнее всего, это та самая женщина, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по Республике Алтай Олеся Тодокова.

Напомним, трагедия случилась 3 сентября. Сибирячка решила сделать заплыв вдоль берега: была уверена, что справится с течением. Перед смертью женщина попросила снять ее на видео для «Инстаграма».

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