«Чуть не пробил иллюминатор»: мужчина устроил дебош в самолете, летящем в Новосибирск

В аэропорту хабаровчанина задержали сотрудники транспортной полиции. Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России

38-летний житель Хабаровского края устроил дебош в самолете, который летел в Новосибирск. Он ругался матом и бил кулаками по иллюминатору и по спинке кресла у пассажира впереди. Сейчас в отношении него завели уголовное дело, сообщает Западно-Сибирском СУТ СК по Новосибирской области.

— Предварительное следствие установило, что 3 сентября 2020 года ночью обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета рейса «Тюмень-Новосибирск» грубо нарушил общественный порядок. Он ругался нецензурной бранью, ударял по спинке сиденья сидящего передним ним пассажира и иллюминатору воздушного судна. Экипаж пытался остановить его, но мужчина не реагировал. При приземлении самолета в аэропорту Толмачево он был передан сотрудникам транспортной полиции, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина бил по иллюминатору самолета и по креслу пассажира, сидящего впереди. Фото: Западно-Сибирское СУТ СК России

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