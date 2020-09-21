«Бился, сачок мне сломал»: под Новосибирском рыбак поймал карпа-гиганта

Карп клюнул на зеленый горошек. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"

21-летний сибиряк Сергей Долгополов поймал возле поселка Тулинский огромного карпа. Рыба весила больше 8 килограммов. Попался такой здоровяк под вечер, до этого клевали только мелкие карасики.

— Карпа такого я поймал на озере, на базе отдыха за поселком Тулинский. Рыбачил с 6 утра до 7 вечера. Первый раз в жизни ловлю такую здоровую рыбу и до сих пор в шоке! Я с ним боролся 15 минут, сломал сачок, но вытащил! — рассказал Сергей КП-Новосибирск. — Поймал на обычный покупной горошек из банки, на крючок насаживал по три горошины. По вкусу еще не оценил, но, думаю, стейк из него получится отменный.

Такой улов у молодого рыбака впервые. Фото: "Рыбалка в Новосибирске"

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