Пробки в Новосибирске 21 сентября 2020 года: из-за ДТП с фурой не проехать по левому берегу

Пробки возникли из-за аварии.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Пробки в Новосибирске 21 сентября 2020 года растянулись по левому берегу. На перекрестке улиц Широкой и Станиславского легковушка угодила под грузовик. От этого возник затор в несколько километров на обеих улицах, а также на соседних улицах Ватутина и Станционной. По данным «Яндекс Карты», уровень пробок на дорогах к 9 часам утра — 6 баллов.
— Средний ряд, «Марк» под фуру залез, — рассказал очевидец.
— Как обычно, элементарно не соблюдают ПДД, — возмущаются водители.
По данным "Яндекса", уровень пробок - 6 баллов из 10.
В ГИБДД КП-Новосибирск прокомментировали инцидент.
— Пострадавших среди пассажиров нет. Авария оформляется с материальным ущербом, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.
Напомним, неделю назад в Новосибирске водители не могли долго проехать по Бердскому шоссе: движение затормозилось из-за ДТП с автобусом.https://www.nsk.kp.ru/online/news/4001355/
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