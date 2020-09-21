«Решили покататься»: под Новосибирском двое парней угнали мотоцикл у 80-летнего пенсионера

Пенсионер сразу же обратился в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В селе Ужаниха Новосибирской области двое парней угнали мотоцикл из гаража у 80-летнего пенсионера. Произошло это в пятницу, 18 сентября. Пожилой сибиряк обратился в полицию.

— Мужчина заявил в полицию о том, что из его гаража пропал мотоцикл «Иж Юпитер-5» с прицепом. Оперативники нашли и задержали подозреваемых — двух жителей села 19 и 23 лет. Оказалось, что ночью они, взломав замок, проникли в гараж, выкатили из него мотоцикл и решили покататься, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранители изъяли мотоцикл, в ближайшее время его вернут владельцу. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Старшего отпустили под подписку о невыезде, младшему меру пресечения еще избирают.

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