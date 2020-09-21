Погода в Новосибирске на 21 сентября 2020 года: сколько продлится тепло

В Новосибирске сегодня будет тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 20 сентября 2020 года порадует горожан: синоптики обещают теплый день без осадков.

— Днем в городе будет +20 — +22 градуса, ночью похолодает до +9 — +11 градусов, в пригороде — до +4 — +6. Ожидается небольшая облачность, без осадков, будет дуть южный ветер с порывами до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +18 — +23 градуса, ночью +7 — +12 градусов. Будет южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13, осадков не обещают.

У «Яндекса» прогноз такой же теплый: днем воздух в Новосибирске прогреется до +22 градусов, а ночью столбик термометра покажет +9 градусов. Осадков не ожидается, будет ясно и солнечно.

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