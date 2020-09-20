В Новосибирске от коронавируса умерли еще три женщины: что о них известно

Врачи борются за жизнь пациентов, больных коронавирусом. Фото: Минздрав НСО.

Плохие новости сообщил оперативный штаб области: от коронавируса в Новосибирске умерли еще три пациентки. Медики не смогли спасти трех пациенток, которые были подключены к аппарату ИВЛ.

- Умерли женщины, которым было 58 лет, 65 лет и 81 год, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Всего в Новосибирской области от коронавируса с начала вспышки умерли 413 человек: в основном это - пожилые люди, у которых были тяжелые сопотствующие заболевания. Несмотря на все усилия медиков, одолеть болезнь они не смогли.

Сейчас в реанимации находятся 34 пациента с коронавирусом: пятеро из них - в очень тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи делают все возможное, чтобы их спасти.

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