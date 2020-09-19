В Новосибирске загорелся коттедж и баня: внутри были люди

В Октябрьском районе сгорел дом. Фото: «АСТ-54»

В субботу, 19 сентября, в Октябрьском районе произошел пожар в частном доме. Коттедж на двух хозяев загорелся на улице Пролетарской. По словам очевидцев, возгорание произошло в бане. Люди успели эвакуироваться.

— Там загорелась баня, потом огонь перекинулся на дом. Сгорел дом, обе половины выгорели, — рассказали КП-Новосибирск соседи. — Там жила одна молодая семья с ребенком и взрослые муж с женой и бабуля.

— Площадь пожара 130 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.

Причины пожара установят дознаватели.

Напомним, накануне в Ленинском районе произошел пожар на Кирзаводе. Там загорелась крыша. Густой и черный дым было видно далеко от места ЧП. Из здания люди эвакуировались сами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Идет очень густой и черный дым»: в Новосибирске загорелось здание Кирзавода.

На место ЧП выехали 12 пожарных машин. (подробнее)