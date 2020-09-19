В Новосибирске загорелся коттедж и баня: внутри были люди

В Октябрьском районе сгорел дом. Фото: «АСТ-54»
В субботу, 19 сентября, в Октябрьском районе произошел пожар в частном доме. Коттедж на двух хозяев загорелся на улице Пролетарской. По словам очевидцев, возгорание произошло в бане. Люди успели эвакуироваться.
— Там загорелась баня, потом огонь перекинулся на дом. Сгорел дом, обе половины выгорели, — рассказали КП-Новосибирск соседи. — Там жила одна молодая семья с ребенком и взрослые муж с женой и бабуля.
— Площадь пожара 130 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.
Причины пожара установят дознаватели.
Напомним, накануне в Ленинском районе произошел пожар на Кирзаводе. Там загорелась крыша. Густой и черный дым было видно далеко от места ЧП. Из здания люди эвакуировались сами.
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