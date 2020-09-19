Отчиму, изнасиловавшему и убившему двух маленьких сестер из Новосибирской области, предъявили обвинение

Отчиму двух убитых девочек будут судить по трем статьям. Фото: стоп-кадр

В субботу, 19 сентября, стало известно, что отчиму, изнасиловавший и убивший двух сестер из Новосибирской области, предъявили обвинение по трем статьям: «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Дело расследует СК РФ.

— По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК РФ.

Кроме того, будет дана оценка работе органов правопорядка, которые должны были контролировать поведение мужчины, отбывшего наказание по тяжкой статье.

Напомним, в Рыбинске Ярославской области произошло громкое убийство двух девочек из Новосибирской области. Мама детей познакомилась с мужчиной по переписке и вскоре вместе с дочками к нему переехала жить. 15 сентября она пришла со смены в больнице и увидела дома жуткую картину: ее дочки были зверски убиты. Как позже выяснили следователи, перед убийством девочек изнасиловали. В изнасиловании и убийстве обвинили отчима. Ранее он уже был судим за изнасилование и убийство ребенка.

Мужчину задержали полицейские. Он прятался в кустах среди дачных домиков. Он во всем сознался.

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