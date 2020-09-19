Под Новосибирском 64-летний грибник сломал шею: его машина перевернулась на мокрой дороге

Сибиряк поехал за грибами и перевернулся. Фото: ОГИБДД по Болотнинскому району

В Болотнинском районе Новосибирской области перевернулся автомобиль 64-летнего грибника. Дорога после дождя была скользкая. Водитель не справился с управлением. Об этом рассказали в ГИБДД по Болотнинскому району.

— Это произошло в сторону села Кругликово на 26 километре дороги Болотное-Кругликово. В машине он был один, пристегнут ремнем безопасности. Машины перевернулась через капот и опрокинулась в кювет. Попутная машина привезла его в больницу города Болотное, — рассказали в ведомстве.

Водитель получил серьезные травму. Фото: ОГИБДД по Болотнинскому району

Врачи диагностировали у сибиряка открытую черепно-мозговую травму, скальпированную рану лобной области головы, правого века, перелом шейного отдела позвоночника.

Полицейские устанавливают все детали аварии.

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