У новосибирца списали полмиллиарда рублей на оплату мобильной связи. Юрист объяснил, что делать

Новосибирца оператор связи вогнал в долг на полмиллиарда рублей. Фото: Алексей Вульф

Стоматолог Алексей Вульф из Новосибирска оказался должен оператору сотовой связи полмиллиарда рублей. Мужчина не поверил своим глазам, когда увидел, что ушел в такой минус. Оператор тут же заблокировал «должнику» связь: с телефона невозможно было делать звонки, также не работал Интернет.

— В шоке была вся семья, ведь такие деньги мне за всю жизнь не заработать: я не олигарх, а просто врач. Стал звонить в компанию, чтобы разобраться, полчаса ждал, пока мне ответит оператор. Пообещали, что разберутся и перезвонят, — рассказал КП-Новосибирск мужчина.

Оказалось, что Алексей не единственный, кого вогнали в долг. В соцсетях люди жалуются на то, что также ушли в минус, правда на гораздо меньшие суммы, но тем не менее.

Мы связались с адвокатом Еленой Даниловой и спросили, как в такой ситуации действовать.

— Конечно, каждый случай нужно рассматривать отдельно. В любом случае об этом действии нужно заявить оператору связи, в зависимости от того, что пояснят в компании, дальше обратиться в полицию, либо составить иск в суд, — сообщила адвокат.

Алексей рассказал КП-Новосибирск, что он обратился в компанию за разъяснением. Там ему сообщили, что у них произошел сбой.

— Они сказали, что произошел сбой. После этого долг обнулили и связь восстановили, — рассказал Алексей.

По словам новосибирца, компания принесла извинения ему. Однако, Алексей признался, что ситуация заставила его понервничать.

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