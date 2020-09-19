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Общество

«Выходи! Штраф за тебя платить не буду»: в Новосибирске кондуктор выгонял с автобуса 8-летнюю девочку без маски

За ребенка вступились пассажиры
Ульяна ДЖАНКОВА
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Пассажиры автобуса вступились за школьницу, которую кондуктор выгоняла из автобуса.

Пассажиры автобуса вступились за школьницу, которую кондуктор выгоняла из автобуса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске кондуктор автобуса №6 пыталась выгнать 8-летнюю девочку из автобуса. Дело в том, что школьница потеряла маску и зашла в автобус без нее. Об этом КП-Новосибирск рассказала одна из пассажирок, на глазах которой ребенка пытались выгнать из общественного транспорта. Это произошло 18 сентября около 12 часов дня.

— Мы сели на остановке «Ползунова». Я ребенка с детского садика забирала. Девочка стояла рядом с нами. Погода поменялась, холодно на улице стало, а она раздетая: курточка легкая, шапочки не было. Девочка зашла вместе с нами в автобус. Слышу, кондуктор кричит: «Выходи, тебя никто не повезет!». Оказывается, девочка потеряла маску. Я сделала замечание кондуктора за то, что она так грубо разговаривала с ребенком, и почему вообще ее выгоняет, ведь на улице холодно. В ответ кондуктор сказала, что не собирается штраф платить, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Климова.

Пассажиры вступились за ребенку. Школьница доехала до своей остановки и вышла, но всю дорогу кондуктора упрекала ее в том, что из-за нее ей придется платить штраф.

— Девочка не плакала, вжалась в сидение и испуганно смотрела ,сначала выйти хотела, но я ей сказала, чтоб сидела, что в обиду мы ее не дадим, — рассказала Оксана.

Оксану возмутило грубость и равнодушие кондуктора.

— Если бы не вступились, она бы выгнала ее, и ребенок пошел бы пешком с остановки «Поликлиника» до остановки «Больница», а это очень большое расстояние, — рассказала Оксана. — Во-первых, на улице холодно и ребенок может заболеть, а во-вторых, мало ли, что может с ней по дороге случится.

По мнению юриста Марины Пьянковой, кондуктор поступила правильно, так как в регионе по-прежнему действует масочный режим.

Адвокат Елена Данилова уверена, что эту ситуацию можно рассмотреть, как оставление ребенка в опасности, ведь школьница потеряв маску не могла купить ее себе сама.

КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города с просьбой разъяснить ситуацию.

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