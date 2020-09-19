Новосибирцы зажгут на фестивале фейерверков в Москве

Новосибирск на фестивале будет представлять команда федеральной сети фирменных магазинов салютов и фейерверков «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК». Фото: Предоставлено компанией «БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК»

В субботу, 19 сентября, в Москве состоится фестиваль фейерверков «Ростех». Участниками шоу станут лучшие российские пиротехнические команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Калининграда, Хабаровска и Черкесска. Они представят свои программы. Из-за пандемии мероприятие пройдет в онлайн-формате. Зрителей ждет полтора часа пиротехнического шоу от шести команд.

Выступления будут состоять из двух частей - визитной карточки под традиционную и современную музыку и произвольной программы.

Впервые за историю фестиваля шоу будут комментировать специалисты, которые расскажут о творческом замысле команд и сделают акцент на главных технических моментах подготовки выступлений.

Также в рамках шоу зрителям покажут фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года.

Наш регион делегирует команду «Большой Праздник - Сибирь» из Новосибирска. Новосибирские пиротехники в своем шоу обыграют орнамент народов Сибири, расскажут историю освоения этих земель, а также залпами отметят подвиг народа и Победу в Великой Отечественной войне.

В 2020 году фестиваль фейерверков впервые пройдет в телевизионном формате и будет транслироваться дистанционно на популярных стриминговых сервисах. Увидеть шоу в прямом эфире можно будет в 20.00 (МСК) на сайте фестиваля: pyrofest.ru