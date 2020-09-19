В Новосибирске снова ограбили цветочный салон, где чуть не изнасиловали флориста

Мужчина напал с ножом на флориста. Фото: стоп-кадр

В Калининском районе Новосибирска в доме №4на улице Богдана Хмельницкого снова ограбили цветочный магазин. Это произошло поздно вечером 18 сентября. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения, установленную внутри салона. Видео КП-Новосибирск предоставила владелица магазина.

На кадрах видно, как внутрь заходит мужчина. Он выбирает цветы. Далее флорист идет за стойку составлять букет. Мужчина стоит рядом, за спиной он держит нож. Спустя некоторое время он подходит к продавцу и показывает, что у него в руках нож.

Владельцы павильона обратились в полицию.

— Мужчина похитил из кассы 5 тысяч 500 рублей, после чего скрылся. Женщина вызвала полицию. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемого в совершении данного преступления, — расскзаали КП-Новосибирск в ведомстве. — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие.

Был одет: Спортивная куртка черного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки, черные кроссовки с белыми вставками.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8913-475-29-33, 232-02-02, 232-19-61.

Напомним, на этот цветочный салон уже нападал мужчина с ножом. Тогда он чуть было не изнасиловал флориста. Женщина сумела отбиться. Мужчина увидел в соцсети кадры с камеры наблюдения и сам сдался полицейским.

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