Погода в Новосибирске на 19 сентября 2020 года: синоптики рассказали, будет ли дождь

Синоптики рассказали, когда ждать дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Погода в Новосибирске 19 сентября 2020 года: синоптики обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до 15-17 градусов.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит +10, +12 градусов. Ближе к обеду станет чуть теплее. Столбик термометра поднимется до 15 градусов, местами до 17 градусов. В течение дня будут небольшие дожди. Ветер в некоторых районах региона может усилиться до 17 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +15 градусов, а к вечеру опустится до +13 градусов.

Напомним, синоптики прогнозировали, что в Новосибирске похолодание и первые заморозки.

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