Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За последние сутки выздоровело почти в два раза больше, чем заболело коронавирусом. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 415 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 49 человек, выздоровели 93 пациента.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 34 человека, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 7 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 356 человек, в том числе у 719 детей, при этом выздоровели 11 205 пациентов, скончались 407 человек.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца сентября. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты. Возобновили работу магазины и торговые центры, открыли рестораны и кинотеатры, бассейны.

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