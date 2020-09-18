Как выглядит улица в Новосибирске, которую залили спиртом: показываем фото

Улица Добролюбова находится в Октябрьском районе. Фото: «Ведомости»

Сотрудник музея Октябрьского района Игорь Костылев рассказал интересный факт про улицу Добролюбова, ранее называвшуюся Гавриловской.

Улица начинается у Речного вокзала, пересекает Большевистскую и круто поднимается вверх над железной дорогой, сообщает издание «Ведомости».

Улица начинается у Речного вокзала, пересекает Большевистскую и круто поднимается вверх. Фото: «Ведомости»

Интересно, что на ней раньше находился Казенный винно-спиртовой склад. Он был построен еще в 1905-1906 годах. Сейчас остатки кирпичного строения сложно найти. Никаких табличек на красных кирпичах нет. То, что осталось от склада находится за бизнес-центром «Якутия».

Есть интересная легенда, герой которой Казенный винно-спиртовой склад. Фото: «Ведомости»

Это было одно из наиболее крупных казенных спиртохранилищ в Сибири. В двух амбарных зданиях стояли два больших станка, которые вырабатывали по три литра чистого спирта в час. А в двухэтажном здании находилась винодельня, где в подвале стояли бочки выше человеческого роста. Во время войны их разломали и растащили на дрова. После войны это место забросили и разграбили, а сейчас там находится автомастерская.

По словам Игоря Костылева, существует легенда, якобы белогвардейцы, войдя в город, разбили бочки со спиртом, а их содержимое вылили прямо на булыжную мостовую улицы Гавриловской. Спирт потек на замерзающую Обь, и не замерз, а остался на поверхности.

Улица хранит много интересных историй. Фото: «Ведомости»

Справка КП

Октябрьский район до 1929 года назывался Закаменским — относительно центра он находился за рекой Каменкой, по руслу которой ныне проходит оживленная Ипподромская магистраль. Здесь жили строители моста через Обь. Сюда во время войны эвакуировали множество предприятий, и часть из них укоренились именно на улице Добролюбова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru