В Новосибирске девочку покусала змея во время квеста

Змея укусила девочку во время квеста. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске во время квеста змея покусала девочку. К счастью, рептилия оказалась неядовитой. Тем не менее, у девочки осталась рана, ей пришлось обратиться за помощью к врачам.

После инцидента областная прокуратура провела проверку квеста. Выяснилось, что животные, участвующие в развлечении, содержались не по правилам.

— За ними не велось наблюдения, животные могли стать разносчиками различных инфекций, — говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге шоу закрыли, а змея убрали из программы развлечения. Рептилией, напавшей на девочку, оказался маисовый полоз. Он питается в основном грызунами.

Материальный и моральный ущерб организаторы развлечения возместили родителям пострадавшего ребенка.

Также организаторам квеста грозит штраф. Когда шоу возобновится неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru