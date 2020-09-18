В Новосибирске девочку покусала змея во время квеста

Змея укусила девочку во время квеста.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске во время квеста змея покусала девочку. К счастью, рептилия оказалась неядовитой. Тем не менее, у девочки осталась рана, ей пришлось обратиться за помощью к врачам.
После инцидента областная прокуратура провела проверку квеста. Выяснилось, что животные, участвующие в развлечении, содержались не по правилам.
— За ними не велось наблюдения, животные могли стать разносчиками различных инфекций, — говорится в сообщении прокуратуры.
В итоге шоу закрыли, а змея убрали из программы развлечения. Рептилией, напавшей на девочку, оказался маисовый полоз. Он питается в основном грызунами.
Материальный и моральный ущерб организаторы развлечения возместили родителям пострадавшего ребенка.
Также организаторам квеста грозит штраф. Когда шоу возобновится неизвестно.
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