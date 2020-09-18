Перекрытие дорог в Новосибирске 19 сентября 2020 года: публикуем карту объезда

Дачники представят свою продукцию по оптовым ценам.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Перекрытие дорог в Новосибирске 19 сентября 2020 года необходимо потому, что в городе откроется Общегородская сельскохозяйственная ярмарка. Из-за мероприятия закроют движение на участке по улице Сибиряков-Гвардейцев.
Напомним, мэрия Новосибирска совместно с минпромторгом Новосиибрской области проводит ежегодную общегородскую сельскохозяйственную ярмарку в Новосибирске. Фермерские хозяйства, дачники и другие предприниматели представят свою продукцию по оптовым ценам. Новосибирцы смогут купить мясные и рыбные изделия, хлебобулочные товары, овощи и фрукты, мед, дикие плоды ягод. А чтобы обеспечить безопасность покупателей, будут перекрыты дороги по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до ул. Покрышкина с 06:00 до 16:00.
Объехать этот участок можно будет по ул. Немировича Данченко — ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко — ул. Титова.
На это же время изменится и схема движения общественного транспорта. Вот по каким маршрутам поедут автобусы:
— автобус № 45 — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Покрышкина — площадь Карла Маркса — проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме;
— автобусы № 43, 60 — ул. Титова — ул. Покрышкина — ул. Сибиряков-Гвардейцев, далее — по действующим схемам;
— автобусы № 11, 20 — ул. Ватутина — площадь Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении);
— маршрутное такси № 55 — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Покрышкина — площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее — по действующей схеме.
Перекрытые улицы обозначены красным, объездные улицы обозначены синим.
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