«Кросс Наций» 19 сентября 2020 года в Новосибирске: программа соревнований, что посмотреть

Соревнования пройдут на набережной. Фото: Сергей КУРОЧКИН

Сибиряки отпразднуют Всероссийский день бега, проведя «Кросс Наций» 19 сентября 2020 года, несмотря на ограничения по борьбе с COVID-19. Спортивный фестиваль ффпройдет на Михайловской набережной в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В этом году действует запрет на зрителей, также спортсмены стартуют в масках.

КОГДА БЕЖИМ КРОСС НАЦИЙ?

Всероссийская акция «Кросс наций» стартует в Новосибирске 19 сентября 2020 года. Забег включает в себя две дистанции в 5 км и 10 км.

Старт соревнованиям будет дан от главной сцены Михайловской набережной. Начало соревнований в 10:30.

КАК ПОПАСТЬ КРОСС НАЦИЙ?

Участвовать в «Кроссе наций» может любой желающий от 18 лет. Для этого нужно пройти онлайн-регистрацию на сайте до 23:00 18 сентября.

Первым 500 участникам в порядке очереди на данных дистанциях будет выдан электронный чип с номером участника. Предъявление медицинской справки обязательно!

НАГРАЖДЕНИЕ

Судьи «Кросса наций» в Новосибирске будут награждать победителей и призеров в трех возрастных группах среди мужчин и женщин. Перва группа — 20-35 лет (2000 -1985 г.р.), вторая группа — 36-55 лет (1984 — 1965 г.р.), третья группа — 56 лет и старше (1964 г.р. и старше).

ПРОГРАММА КРОССА НАЦИЙ 2020 В НОВОСИБИРСКЕ:

Регистрация участников — с 08:30 до 10:30 — на площадке возле сцены Михайловской набережной.

Начало соревнований — в 10:30 от главной сцены Михайловской набережной

Старт на дистанцию 5 км — в 11:00.Соревнуются девушки и юноши 18-19 лет, а также женщины и мужчины от 20 лет и старше.

Старт на дистанцию 10 км — в 11:30. Участники соревнований — женщины и мужчины от 20 лет и старше.

Итоги соревнований — в 12:00 судьи выберут победителей и призеров, пройдет награждение.

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