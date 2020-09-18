Банк Акцепт предлагает вклад с повышенной ставкой!

Фото предоставлено пресс-службой АО «Банк Акцепт»

Это вклад с повышенной процентной ставкой – до 5% годовых, и сохранением этой ставки при досрочном расторжении. То есть выплаченные вам проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объеме. При этом проценты по вкладу со дня последнего начисления до расторжения выплачиваются по ставке – 0,01%. Проценты зачисляются ежеквартально, на удобный вам счет Банка Акцепт.

Условия вклада:

А клиентам, открывшим вклад «Высший пилотаж» от 100 000 руб. открытие карты Акцепт Visa Gold – бесплатно. С бесплатным годовым обслуживание до момента перевыпсука карты!

С ней вы получите:

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Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2«б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19«б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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