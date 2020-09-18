«Поссорился с родителями»: в Новосибирске сбежал из дома парень с тату на позвоночнике

Молодого человека ищет полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске пропал 20-летний Ветров Дмитрий Сергеевич. Он поссорился с родителями и ушел из дома 25 июля, с тех пор так и не вернулся.

— Молодой человек ушел днем из квартиры на улице Военная. На звонки по мобильному телефону он не отвечает, но общается в соцсетях. Заявление подал 14 сентября отчим пропавшего, — сообщил «КП-Новосибирск» источник.

Рост парня около 178 сантиметров, худощавое телосложение, справа под грудью — татуировка с надписью «Amnezia», и вдоль позвоночника — татуировка с надписью «OG». Когда он уходил, был одет в красную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

«КП-Новосибирск» сообщили в ГУ МВД по области, что молодого человека ищет полиция. Если что-то о нем известно, просьба позвонить на номер 112.

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