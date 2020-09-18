«Как тресну сейчас!»: в Новосибирском зоопарке показали, как обезьяны едят арбуз

Капуцины сбросили арбуз на землю, чтобы расколоть его. Фото: стоп-кадр.

Капуцинам из Новосибирского зоопарка подали на обед необычные плоды: кокосы и арбузы. Но не нарезанными, а целыми, в скорлупе. Обезьян таким почти не кормят, но хитрые капуцины додумались, что надо делать.

Их трапеза попала на видео. Тяжелый арбуз один капуцин взял на руки и несколько раз бросал на землю, пока огромная ягода не треснула. И тут на арбуз накинулись все остальные.

— В природе бурые капуцины много времени тратят на поиск и добычу корма, так что они умеют разбивать, разминать, растирать плоды о камни и ветки, чтобы добраться до желанного лакомства, — рассказали в зоопарке.

Напомним, необычно подают обед и попугаям из зоопарка. Фрукты для них развешивают на веточках, как бусы. Это нужно для того, чтобы птички не просто ели, но и соображали, как добраться до лакомых кусочков.

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