Новосибирцу в центре города обстреляли автомобиль: на месте работает полиция

Полицейские проверяют сообщение об обстрелянном автомобиле. Фото: архив КП
В четверг, 17 сентября, в Центральном районе Новосибирска произошло ЧП. В районе дома №20 на улице Ленина мужчина припарковал автомобиль, позже он обнаружил, что машина повреждена. Новосибирец предположил, что автомобиль обстреляли.
В полиции прокомментировали происшествие.
— Мужчина обратился в полицию и рассказал, что его автомобиль поврежден, будто его обстреляли из травматического оружия. По данному факту проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мужчине на час припарковал свою машину, вернувшись, он заметил на лобовом стекле семь отверстий от пуль. Это произошло в Ленинском районе Новосибирска у дома №144 на улице Троллейная.
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