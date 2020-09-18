Погода в Новосибирске на 18 сентября 2020 года: когда ждать похолодание

В Новосибирске ожидается похолодание. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске 18 сентября 2020 года: на смену бабьему лету приходят осенние холода, днем температура поднимется не выше +15.

— Днем температура составит +15 градусов, ночью +11. Ожидается переменная облачность, небольшой, ночью местами умеренный дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области синоптики обещают температуру днем до +20 градусов. Будет переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы, а также юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 23 метров в секунду.

По данным сайта «Яндекс», утром будет +10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до +13 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь в течение дня.

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