Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Пока что зараженные есть в каждом районе области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 414 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 55 человек, выздоровели 19 пациентов.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 46 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ — 11 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 12 307 человек, в том числе у 729 детей, при этом выздоровели 11 112 пациентов, скончались 403 человека.

В регионе продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 30 сентября. Тем не менее, большая часть ограничительных мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса, сняты.

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