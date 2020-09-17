«Ехали на отдых в Крым»: многодетный отец, сбивший лося под Новосибирском, попал в реанимацию

Семья с тремя детьми попала в ДТП. Фото: ГИБДД по Болотнинскому району

Под Новосибирском на трассе семья с тремя детьми попала в страшное ДТП. На дорогу выбежал лось. Об этом рассказали в ГИБДД по Болотнинскому району.

— Это произошло рано утром 16 сентября. Водитель, управляя автомобилем «Мазда 6», ехал вместе с семьей: женой и тремя детьми, на отдых в Крым. В результате ДТП водитель автомобиля в тяжелом состоянии был доставлен в ЦРБ города Болотное бригадой «скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации жена с детьми не пострадала.

Полицейские проводят проверку и уточняют все обстоятельства аварии. Животное от столкновения с автомобилем погибло.

Напомним, КП-Новосибирск уже писала, как лось, выскочивший на дорогу, спровоцировал серьезную аварию. В ДТП пострадал 9-летний ребенок.

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