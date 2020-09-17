«Как ты могла с ним оставить детей?»: маме девочек, изнасилованных и убитых отчимом, пишут со всей страны

Маме изнасилованных и убитых девочек пишут со всей страны. Фото: соцсети

Маме двух маленьких девочек, изнасилованных и убитых отчимом, в соцсети пишут сообщения со всей страны. Свои сообщения люди публикуют под фото, на котором сибирячка вместе с мужчиной, которого подозревают в жестокой расправе над девочками. Снимок женщина подписала: «С любимым мужчиной».

— Наигралась в любовь?

— Как ты могла с ним оставить детей? В голове не укладывается.

— Хорошо еще, что он ее не прикончил. Это спланированное убийство! Она была ему не нужна, он глаз положил на девочек, вот и пригласил с детьми. Дети — самое драгоценное счастье, больше не бывает.

— Как можно дальше жить? Очень жаль детей ,что они терпели, какие муки перенесли.

Напомним, трагедия произошла 15 сентября в Рыбинске Ярославской области. Девочки переехали туда с семьей из Новосибирской области. Мама по переписке познакомилась с мужчиной. В прошлом он отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе убийство. В декабре 2019 года он вышел на свободу. Уголовное дело будут расследовать в Следственном комитете РФ по поручению Александра Бастрыкина.

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